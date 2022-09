Johnny Depp torna Jack Sparrow per una fan in un video: 'Perché hai bruciato il rum?'

Puoi togliere Jack Sparrow da Pirati dei Caraibi, ma non puoi togliere Jack Sparrow da Johnny Depp: la star di Edward Mani di Forbice rimarrà per sempre legata all'amatissimo pirata protagonista della saga targata Disney nonostante il deterioramento dei rapporti con la produzione, come dimostra un video circolato in queste ore.

Dopo esser riapparso nei panni di Jack Sparrow in un recente fan-poster di Pirati dei Caraibi, infatti, il nostro Johnny ha acconsentito alla richiesta di una fan di interpretare per lei una delle frasi più famose del suo personaggio: in un video di pochi secondi, dunque, ecco Depp tornare a pronunciare quel "Why is the rum gone?" che caratterizza una delle scene più spassose del primo capitolo del franchise.

Depp, d'altronde, non ha mai nascosto il suo desiderio di non rinnegare mai il suo legame con Jack Sparrow, a maggior ragione quando si tratta di far felici i suoi fan: "Posso viaggiare portando con me Jack Sparrow in una scatola, e quando c'è l'occasione giusta e mi capita di incontrare gente e di visitare luoghi in cui contino il divertimento e le risate, per me ci sono tutte le cose più importanti al mondo" furono le sue parole qualche tempo fa.

Insomma, nel caso in cui doveste imbattervi in Johnny Depp non tiratevi indietro: il nostro sarà sempre lieto di rispolverare i grandi classici di capitan Jack! A tal proposito, ecco quanto avrebbe guadagnato Johnny Depp per il suo ritorno in Pirati dei Caraibi.