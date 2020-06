Johnny Depp torna ad essere Jack Sparrow per una buona causa: il bel gesto della star

Il futuro di Johnny Depp neinuovi film de I Pirati dei Caraibi non è ancora stato rivelato, ma a quanto sembra la Disney vorrebbe portare avanti la saga senza la star principale dei primi capitoli. Jack Sparrow rimane però ancora oggi uno dei personaggi più iconici dell'attore, che ha deciso di interpretarlo ancora una volta per una nobile causa.

Durante una videochiamata con il Queensland Children’s Hospital, Depp si è infatti presentato nei panni del celebre pirata per sorprendere alcuni giovani pazienti, entusiasti di trovarsi virtualmente di fronte al proprio beniamino.

"Sono passati due anni dalla mia ultima visita e mi mancava, volevo salutarvi" ha detto l'attore dopo un simpatico siparietto, per poi chiacchierare amabilmente insieme agli ospiti della chiamata alternandosi tra la sua vera identità e quella di Jack Sparrow. Alla fine della conversazione, Depp ha ringraziato i lavoratori dell'ospedale per il loro lavoro e per avergli offerto l'opportunità di vestire ancora una volta i panni del personaggio.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, è stato rivelato che Margot Robbie sarà protagonista di un nuovo Pirati dei Caraibi, ma non è tutto: si tratta di un progetto slegato al reboot della saga affidato a Craig Mazin (Chernobyl), dunque sarebbero in lavorazione ben due film legati al franchise Disney.