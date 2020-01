Johnny Depp, Tilda Swinton e Jia Zhangke nel programma del Festival di Berlino 2020

A pochi minuti dall'annuncio del programma della Berlinale Series, la sezione collaterale dedicate alle serie tv, arriva online anche il programma della sezione cinema per il Festival di Berlino 2020.

Non siamo ancora alla lista completa, che sarà comunicata nei giorni scorsi, ma intanto la line-up va riempiendosi con nomi importanti come quello di Johnny Depp, che sarà protagonista di Minamata, ma anche Agnieszka Holland con Charlatan, la docuserie Hillary di Nanette Burstein, il progetto di fantascienza narrato da Tilda Swinton Last And First Men in collaborazione col compositore islandese nominato all'Oscar Jóhann Jóhannsson e soprattutto il regista plurivincitore di Cannes e Venezia Jia Zhangke, che a Berlino dopo ben 23 anni dal suo film d'esordio, Xiao Wu: l'artista di Fenyang presenterà il suo nuovo documentario Yi Zhi You Dao Hai Shui Bian Lan (Swimming Out Till The Sea Turns Blue).

I film, tutti in prima mondiale, verranno proiettati nelle sezioni speciali delle proiezioni del festival. Ricordiamo che il programma include già Pinocchio di Matteo Garrone. Qui sotto tutti i titoli annunciati: