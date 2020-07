Johnny Depp, fine della testimonianza: 'Amber Heard mi colpì perché persi molti soldi'

Johnny Depp ha accusato la sua ex moglie Amber Heard di averlo colpito con un pugno dopo aver scoperto che la star di Pirati dei Caraibi aveva perso gran parte del suo patrimonio da $650 milioni di dollari.

L'attore è tornato in tribunale lunedì per concludere la sua testimonianza nel caso di diffamazione contro il quotidiano britannico The Sun, che nel 2018 lo ha definito un "picchiatore di moglii". Secondo The Hollywood Reporter, durante il suo quinto ed ultimo giorno alla barra dei testimoni, la star ha dichiarato che gli episodi di violenza si sarebbero verificati al contrario e che lui ne sarebbe stato la vittima, non la Heard.

Uno dei fatti raccontati riguarda quello della festa per il trentesimo compleanno della Heard, avvenuta nel 2016, quando Depp era stato informato che alcuni suoi ex collaboratori avevano "rubato i miei soldi", ovvero il denaro che aveva accumulato principalmente dai film della saga di Pirati dei Caraibi. Alla domanda su quanto gli venne rubato, Depp ha detto: "Questa è una quantità ridicola da dichiarare, è abbastanza imbarazzante - a quanto pare avevo guadagnato $650 milioni in totale, e $100 milioni erano spariti perché loro non avevo pagato le tasse al governo per 17 anni".

La star ha poi dichiarato che la Heard lo avrebbe colpito con un pugno dopo averlo accusato di aver rovinato la sua festa di compleanno arrivando tardi. L'attrice di Aquaman presenterà la sua versione degli eventi nei prossimi giorni, col processo che durerà in totale tre settimane. Secondo quanto riferito in precedenza dall'attrice, i presunti episodi di violenza sarebbero ben 14, con Depp che ha negato tutte le accuse.

Per altri approfondimenti ecco nuovi dettagli sulle scene di sesso nei film di Amber Heard e racconti disgustosi dalla camera da letto, con Johnny Depp che ha accusato l'ex moglie di aver defecato nel talamo nuziale.