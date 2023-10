Johnny Depp e la teoria su Tim Burton: questi film sono segretamente legati?

Lo stile visivo di Tim Burton è ciò che lo ha reso unico ed inimitabile al cinema. Il regista, inoltre, ha sviluppato l'abitudine di utilizzare quasi sempre gli stessi attori, primo tra tutti Johnny Depp. Secondo una teoria, infatti, alcuni personaggi di Burton sarebbero collegati tra loro.

Se Quentin Tarantino ha creato un vero e proprio universo nel quale i suoi personaggi condividono marchi di sigarette e fast food, non è strano che tanti amanti di Tim Burton pensino che in realtà la realtà che lui ha creato, con uno stile ben preciso, sia tutta, inevitabilmente, collegata. Nonostante Frankenweenie nel 1984 sia stato un insuccesso, in realtà, è una chiave di volta riguardo questa bizzarra teoria che avrebbe come protagonisti alcuni personaggi tra cui uno interpretato da Johnny Depp.

La teoria, per quanto fantasiosa, divertente e verosimile in alcuni punti, non è in alcun modo supportata da prove all'interno della filmografia del regista. Lo stile visivo molto caratteristico di Burton ha portato molti a pensare questa cosa senza che però Burton abbia mai dato nessun indizio a riguardo. Secondo questa improbabile fan theory Victor Frankestein, Victor Van Dort e Jack Skeletron siano lo stesso personaggio in fasi differenti della propria vita.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo Burton, vi consigliamo la nostra recensione di Frankenweenie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!