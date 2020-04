Johnny Depp e quel tatuaggio ripudiato: da Winona Forever a Wino Forever

Le relazioni turbolente non sono una novità per Johnny Depp: proprio in questi giorni l'attore è sulla bocca di tutti per gli strascichi della storia con Amber Heard, ma i fan ricorderanno sicuramente la sua storia d'amore con Winona Ryder durante i primi anni '90.

I due attori furono una delle coppie più chiacchierate di Hollywood per quattro anni (restarono insieme dal 1989 al 1993), grazie anche alla partecipazione a un film cult come Edward Mani di Forbice di Tim Burton.

Quando una storia finisce, dunque, la cosa più giusta è guardare avanti: difficile è, però, riuscirci trovandosi continuamente davanti il nome della propria ex. Come se non bastassero i tanti film di cui Ryder era protagonista all'epoca a rendere difficile la cosa, infatti, ci si mise anche un "Winona Forever" che un innamoratissimo Depp si era fatto tatuare in tempi di pace.

Certo, la tecnologia laser permette di eliminare l'inchiostro indesiderato senza troppi problemi, ma Depp optò per una soluzione più originale e ormai entrata nella leggenda: invece di cancellare del tutto il tatuaggio, l'attore di Jack Sparrow e Gellert Grindelwald decise di eliminarne solo una parte trasformandolo in un più adeguato "Wino Forever" ("Ubriaco per sempre").

Conoscendo Depp difficilmente smetterà mai di riconoscersi in una frase del genere! Prima di rivederlo nei panni del mago oscuro di Animali Fantastici, intanto, ecco una carrellata dei dieci migliori ruoli di Johnny Depp.