Johnny Depp, la surreale testimonianza dell'ex portiere:'Non voglio saperne niente'

Prosegue a Fairfax, in Virginia, il processo per diffamazione che contrappone Johnny Depp e Amber Heard. Nella giornata di mercoledì sono stati chiamati a testimoniare l'ex talent scout della star di Pirati dei Caraibi, il suo avvocato divorzista, un ufficiale di polizia di Los Angeles e un dipendente dell'attico della coppia.

Dopo le accuse di Amber Heard a Johnny Depp per una presunta violenza sessuale, nei giorni scorsi si sono alternate diverse persone al banco dei testimoni. E proprio la testimonianza del portiere ha lasciato stupefatti i presenti in aula. L'addetto alla reception Alejandro Romero, ha chiarito subito che non avrebbe voluto partecipare al caso e ha raccontato di non riuscire e non volere ricordare molto del tempo trascorso insieme alla coppia.



"Mi avete inviato i documenti per la revisione e non volevo nemmeno esaminarli perché è passato così tanto tempo. È come se non volessi più occuparmene" ha dichiarato il portiere, seduto al posto di guida di un veicolo mentre testimoniava a distanza.



"Sono molto stressato per questo motivo, semplicemente non voglio più affrontarlo. Sono stanco, non voglio occuparmi di questo caso giudiziario, tutti hanno problemi e io non voglio più occuparmene" ha proseguito Romero.

All'uomo è stato ripetutamente chiesto se avesse mai visto lividi, tagli, gonfiori, segni rossi o altre ferite sul viso di Heard, o se avesse notato qualcosa coperto dal trucco ma Romero ha dichiarato di non aver mai notato nulla:"Potresti coprire qualsiasi livido ma non puoi coprire il gonfiore". All'incalzare delle domande, Romero si è mostrato sempre più insofferente:"Non sono d'accordo nel testimoniare contro nessuno per violenza domestica perché non ero lì, non ho visto nulla e non ho sentito niente. Io non c'ero, non ci sono mai stato e probabilmente ero a centinaia di miglia di distanza e non avevo idea di cosa fosse successo. Questo è tutto".



La testimonianza ha lasciato basiti molti protagonisti del processo, tanto che il giudice Penney Azcarate ha specificato di non essersi mai trovata di fronte ad una testimonianza di questo tenore.

Nei giorni scorsi Howard Stern ha attaccato Johnny Depp, definendolo 'un grande narcisista'.