Johnny Depp super fan di Harry Potter: accettò Animali Fantastici senza leggerne lo script

Nonostante le critiche generalmente negative rivolte al film, quasi tutti i fan si sono trovati d'accordo sul giudicare più che positivamente la prova di Johnny Depp in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald. Una performance derivata, oltre che dal talento di Depp, anche da una grande passione per la saga.

Pare, infatti, che l'ex-Jack Sparrow sia un grande fan della saga di Harry Potter in generale: ad affermarlo è stato più volte lo stesso Depp, che voleva quindi a tutti i costi far parte in qualche modo dell'universo ideato da J. K. Rowling.

Quando l'occasione gli si presentò finalmente davanti, dunque, Depp non ebbe neanche bisogno di leggere lo script del film prima di accettare: il ruolo di Grindelwald, d'altronde, sembra scritto apposta per lui e risulta davvero difficile pensare ad una scelta migliore da parte della produzione.

Certo, volendo essere un po' cattivi ci verrebbe da consigliare a Depp di leggere sempre le sceneggiature che gli vengano proposte: un'occhiata ad alcuni colpi di scena ben poco apprezzati dai fan avrebbe forse fatto quantomeno inarcare un sopracciglio all'attore.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è in onda stasera su Canale 5 con largo anticipo rispetto alle previsioni; Jude Law, intanto, qualche tempo fa parlò del suo Silente in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald.