Johnny Depp, e ora che succede? Come può cambiare la sua carriera a Hollywood

Anche se Amber Heard ha annunciato che andrà in appello, in un verdetto a sorpresa il tribunale ha sentenziato la clamorosa vittoria di Johnny Depp al processo per diffamazione contro l'ex moglie.

Come saprete, negli ultimi anni, dopo le famose accuse di Amber Heard, il nome di Johnny Depp ha progressivamente perso lustro di fronte ai produttori di Hollywood, che pian piano lo hanno scaricato da numerosi progetti ad alto budget - come ad esempio la saga di Pirati dei Caraibi, pronta per un reboot con protagonista Margot Robbie, e il recente Animali Fantastici: I segreti di Silente, nel quale Depp è stato sostituito da Mads Mikkelsen. Ma adesso che quelle accuse sono state dichiarate infamanti, come cambierà la carriera di Johnny Depp con la vittoria al processo?

In queste ore, Hollywood ha già iniziato a commentare la sua situazione: “Credo che lavorerà di nuovo. La gente lo ama e con il progetto giusto, potrebbe ottenere di nuovo un film importante" ha dichiarato al Guardian una fonte rimasta anonima. Inoltre Howard Breuer, CEO di Newsroom Public Relations, un'azienda con sede a Los Angeles, ha affermato che alla luce del verdetto diverse persone del settore si avvicineranno di nuovo a Johnny Depp, anche se con una certa cautela: "Sono sicuro che ci saranno alcune fazioni a Hollywood che vorranno procedere con cautela, almeno finché ci saranno persone là fuori che credono che Amber Heard stese dicendo la verità", ha detto Breuer. "Staranno attenti."

C'è anche chi, invece, prospetta un futuro più ottimistico per la carriera di Johnny Depp: "Penso che tornerà ad essere una grande celebrità di Hollywood", ha affermato David E. Johnson, CEO dello Strategic Vision PR Group con sede ad Atlanta. "Prima del verdetto, aveva già vinto di fronte alla corte dell'opinione pubblica", un riferimento all'ondata di sostegno che Johnny Depp sulle piattaforme di social media durante tutto il periodo del processo. "Penso che Hollywood cambierà opinione e smetterà di considerarlo 'materiale radioattivo', come è stato negli ultimi anni. Penso che Hollywood tornerà a considerarlo un attore in grado di portare soldi al botteghino".

Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.