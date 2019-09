Johnny Depp: la stella sulla Walk of Fame danneggiata nel bel mezzo della causa con Heard

La stella di Johnny Depp sulla Walk of Fame di Hollywood è stata danneggiata proprio nel bel mezzo della causa per il divorzio che l'attore ha tuttora in corso con l'attrice Amber Heard. Depp è stato accusato dall'ormai ex moglie di abusi domestici durante il loro breve matrimonio, con strascichi in tribunale che vanno avanti da diverso tempo.

Creata appositamente per l'attore nel 1999, la stella di Johnny Depp sulla Walk of Fame di Hollywood è stata deturpata, come mostra un'immagine pubblicata online da Metro. Le parole 'phoney a**b ****' sono state scarabocchiate sulla placca un paio di giorni fa.

Johnny Depp ha respinto le accuse di Amber Heard, affermando che la donna avrebbe perpetrato delle violenze psicologiche. Probabilmente la causa proseguirà a lungo e l'argomento fa parte da tempo ormai dei discorsi e degli articoli dell'opinione pubblica.



Johnny Depp è impegnato a lavorare al terzo film di Animali Fantastici E Dove Trovarli, nuova saga cinematografica tratta dalla mente geniale di J.K. Rowling. Amber Heard sarà impegnata nelle riprese di Aquaman 2.

Anche Terry Gilliam ha detto la sua opinione su Johnny Depp e Amber Heard e sulla loro burrascosa situazione. Solo cinque giorni fa Johnny Depp ha accusato Heard di averlo ricattato con foto compromettenti.

Ad inizio settembre la donna ha chiesto il rigetto della causa milionaria intentata da Johnny Depp.