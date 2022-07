Johnny Depp, la star vuole negata la 'frivola' richiesta di annullamento di Amber Heard

Johnny Depp avrebbe chiesto ad un giudice di respingere la richiesta di annullamento del processo per diffamazione di Amber Heard, definendo 'frivola' la pretesa dell'ex moglie. Davanti ad un tribunale di Fairfax, in Virginia, il mese scorso una giuria ha ritenuto la star di Aquaman responsabile per aver diffamato l'ex marito.

Oggetto del contendere un editoriale del Washington Post del 2018; la sentenza in favore di Depp ha decretato un risarcimento da 10 milioni di dollari.



La giuria ha ritenuto comunque Depp colpevole di diffamazione nei confronti dell'ex moglie per le dichiarazioni rilasciate da un suo ex avvocato, con un risarcimento da 2 milioni di dollari.

A seguito della sentenza, gli avvocati di Heard hanno dichiarato pubblicamente la loro intenzione di ricorrere in appello, e hanno presentato una mozione di 43 pagine sulla base del fatto che, secondo loro, il verdetto non sarebbe supportato da prove. Amber Heard è ancora a processo in un'altra causa di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.



"Il signor Depp chiede rispettosamente che questa Corte neghi la frivola mozione della signora Heard nella sua interezza e respinga le sue stravaganti richieste di annullare il verdetto della giuria, respingere il reclamo o, in alternativa, ordinare un nuovo processo e indagare sul giurato 15" hanno risposto gli avvocati dell'attore in una nota ufficiale.



Johnny Depp ha vinto il processo contro Amber Heard ma probabilmente la querelle, quantomeno mediatica, non è destinata ad interrompersi nel breve periodo.