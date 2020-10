Johnny Depp, la star sarà premiata al prossimo Camerimage Festival in Polonia

Dopo il verdetto del processo contro il Sun, previsto per il prossimo 2 novembre, Johnny Depp potrà concentrarsi sul cinema e su un evento in cui riceverà un premio speciale. Sarà infatti ospite della ventottesima edizione del Camerimage Festival, in programma a Torun, in Polonia, dal 14 al 21 novembre.

Il festival si concluderà con la proiezione di Minamata, film diretto da Andrew Levitas in cui Johnny Depp interpreta il celebre fotografo W. Eugene Smith. La proiezione avrà luogo il 21 novembre, e l'attore di Pirati dei Caraibi riceverà il Camerimage Award per "l'attore con una sensibilità visiva unica".

La line-up del festival di Torun comprende, tra gli altri, Rifkin's Festival (qui il trailer ufficiale), il nuovo film di Woody Allen girato nei Paesi Baschi, Nomadland, fresco vincitore del Leone d'Oro allo scorso Festival di Venezia, Pinocchio di Matteo Garrone, The Glorias di Julie Taymor e il polacco Never Gonna Snow Again.

All'inizio di novembre, intanto, Johhny Depp sarà chiamato a deporre nella causa da 50 milioni di dollari contro l'ex moglie Amber Heard, provocata da un articolo del Washington Post risalente al 2018 in cui l'attore veniva accusato di violenza domestica. Tra i prossimi progetti di Depp c'è anche il terzo capitolo di Animali Fantastici.