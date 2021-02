Johnny Depp, la star di Pirati dei Caraibi possiede un villaggio e l'ha messo in vendita!

Johnny Depp sta cercando nuovamente di vendere il suo villaggio francese dopo i due precedenti tentativi andati a vuoto, come riportano i media locali. La star di Pirati dei Caraibi rimetterà sul mercato il villaggio abbandonato di sua proprietà, situato in Provenza, e risalente al XIX secolo al prezzo di 55,5 milioni di dollari.

L'ultimo tentativo di vendita risale a cinque anni fa. Depp ha messo sul mercato il villaggio nel 2015 e nel 2016 a cifre che vanno dai 27 milioni di dollari a 63 milioni di dollari ma nessuno l'ha mai acquistato.

Johnny Depp aveva acquistato il villaggio, a 27 km da Saint Tropez, nei primi anni 2000, spendendo molti soldi per ristrutturare gli edifici e trascorrendovi diverso tempo con la sua storica compagna, Vanessa Paradis.



Il villaggio comprende una casa principale, sei case per gli ospiti, un ristorante privato, un carro coperto con bagno e cucina e uno studio d'arte. Ci sono anche due piscine, una piazza cittadina, uno skate park, una palestra e una cantina per il vino.

Depp ha posseduto diverse proprietà piuttosto bizzarre nel corso degli anni, tra cui una vera e propria collezione di attici nel centro di Los Angeles, un'isola privata da 45 acri alle Bahamas e un allevamento di cavalli nel Kentucky, acquistato due volte.

L'attore attualmente è coinvolto in due dispute legali con l'ex moglie Amber Heard; Depp ha fatto ricorso in appello nel processo perso per diffamazione intentato contro il The Sun, e ha citato per diffamazione la stessa Heard.

Depp ha chiamato in causa anche Elon Musk per testimoniare al processo.