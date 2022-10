Johnny Depp, la star imita Jack Sparrow per un fan in versione... sbarbata!

Nel corso degli ultimi anni Johnny Depp ha fatto parlare di sé soprattutto per questioni giudiziarie legate al divorzio da Amber Heard e dalle accuse di molestie e diffamazione. Ultimamente, tuttavia, sono diverse le apparizioni di Depp a concerti ed eventi che riguardano il cinema ma soprattutto la musica, altro suo grande amore.

Su TikTok è stato pubblicato un nuovo video che mostra Johnny Depp mentre esegue un'imitazione del suo personaggio più noto al mondo, il capitano della Perla Nera Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi, con un look... completamente inedito.



Nel video Depp si mostra per la prima volta dopo parecchio tempo in pubblico completamente senza barba, uno dei tratti distintivi non solo del suo ma anche del look di Jack Sparrow.

E i commenti si sono divisi tra chi è rimasto soddisfatto dalla performance improvvisata di Depp nei panni di Sparrow e chi invece è rimasto scioccato dal rinnovato aspetto dell'attore. Potete vedere il video pubblicato su TikTok nel link della fonte.



A causa delle accuse di violenze domestiche, la carriera di Johnny Depp ha subito una brutta battuta d'arresto. Warner Bros. ha licenziato Johnny Depp da Animali Fantastici, saga nella quale interpretava il ruolo di Gellert Grindelwald, sostituendolo con Mads Mikkelsen.



Inoltre è stata confermata la sua assenza dal sesto film di Pirati dei Caraibi. Nonostante queste notizie, i fan sono ansiosi di poter riabbracciare il proprio beniamino nel franchise e rivederlo indossare i vestiti del vecchio bucaniere Jack Sparrow.

Nel frattempo Johnny Depp è finito di nuovo in tribunale, ma in questo caso Amber Heard non c'entra nulla!