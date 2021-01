Johnny Depp, la star di Hollywood è stata vittima di effrazione: i dettagli

Periodo difficile per Johnny Depp, che dopo aver perso il processo per diffamazione contro il The Sun ed essere stato costretto ad abbandonare il ruolo di Gellert Grindelward nel franchise di Animali Fantastici, sostituito da Mads Mikkelsen, ora ha dovuto vedersela anche con un'effrazione nella sua casa di Hollywood Hills.

A riportare la notizia ci ha pensato TMZ, che spiega si sarebbe trattato di un tentativo di furto da parte di qualche ladro. Stando alle fonti del sito americano provenienti dalla polizia di Los Angeles, infatti, a intrufolarsi nella casa del divo sarebbe stata una donna, che in modo sprovveduto ha immediatamente attivato il sistema d'allarme della casa facendo arrivando quasi immediatamente le forze dell'ordine sul posto.



La sospettata è purtroppo fuggita dalla casa di Depp prima dell'arrivo della Polizia, ma poco dopo sono riusciti a catturarla. L'hanno trovata nelle vicinanze dell'abitazione ed era collegata anche a un altro recente tentativo di furto con scasso. Al momento le forze dell'ordine non hanno trovato alcun oggetto rubato dalla casa di Johnny Depp, ma le indagini stanno ancora proseguendo.



Comunque l'attore non era in casa al momento dell'intrusione e il sistema d'allarme si è rivelato fortunatamente funzionante, bloccando il furto praticamente sul nascere. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti in calce alla notizia.