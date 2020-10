Johnny Depp, la star è il fotografo W. Eugene Smith nel trailer di Minamata

Presentato all'ultimo Festival di Berlino, Minamata è il nuovo film di Andrew Levitas che racconta la storia del fotografo W. Eugene Smith, interpretato da Johnny Depp. Dopo mesi di notizie e aggiornamenti sul processo in corso fra Depp e Amber Heard finalmente si torna a parlare della carriera della star di Pirati dei Caraibi.

Vertigo Releasing ha acquistato i diritti del film per il Regno Unito, impegnandosi a distribuirlo dal 12 febbraio 2021.

Minamata racconta la vera storia del fotoreporter W. Eugene Smith, famoso per i suoi importanti servizi sulla Seconda Guerra Mondiale. Smith si trasferì nel villaggio di pescatori chiamato Minamata insieme alla moglie, Aileen Mioko Smith nel 1971, rimanendoci fino al 1973. L'obiettivo del fotoreporter era quello di realizzare un reportage sul cosiddetto morbo di Minamata, causato dallo sversamento di mercurio nelle falde acquifere dell'azienda chimica Chisso. Nel 1972 Smith venne aggredito dai dipendenti dell'azienda nei pressi di Tokyo, causandogli un danno irreversibile ad un occhio. Grazie al lavoro di sua moglie durante la sua convalescenza, Smith riuscì a portare a termine il suo servizio giornalistico d'inchiesta.



Scritto da David Kessler e diretto da Andrew Levitas, alla sua opera seconda. Insieme a Johnny Depp il cast include Hiroyuki Sanada, Minami Hinase, Bill Nighy, Jun Kunimura e Tadanobu Asano.

Andrew Levitas ha parlato del suo lavoro insieme a Johnny Depp:"Lavorare con Johnny per dare voce alle persone che hanno sofferto in silenzio è una responsabilità che non prendiamo alla leggera. Come Eugene Smith nel 1971, non potremmo sentirci più privilegiati e onorati di essere stati incaricati di portare questa incredibile storia al mondo".



Johnny Depp ha dichiarato amore all'Italia in una recente intervista; su Everyeye trovate le rivelazioni scioccanti del processo di Johnny Depp e Amber Heard.