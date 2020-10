Johnny Depp, la star dichiara amore all'Italia: ecco chi sono gli artisti di cui è fan

In un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica sul suo ultimo film, Waiting for the Barbarians, Johnny Depp ha approfondito il suo legame con l'Italia, raccontando i trascorsi nel nostro Paese e citando alcuni degli artisti del cinema di cui è fan e che ha sempre ammirato. Depp ha lavorato in passato in alcune location della penisola.

"Negli ultimi anni ho trascorso molto tempo in Italia. In particolare a Venezia. A parte la Mostra, ho girato The Tourist con Angelina Jolie: città impossibile, incredibile, unica. Come si fa a non amarla?" ha dichiarato la star de Pirati dei Caraibi.

L'amore di Johnny Depp per l'Italia e in particolare Venezia si estende poi al cinema italiano, del quale l'attore è un grande estimatore. Nell'intervista Depp ha citato alcuni degli artisti ai quali è affezionato:"Sono un fan di Luca Guadagnino, il suo lavoro è sublime. Poi c'è Roberto Benigni. E i vecchi maestri Michelangelo Antonioni e Federico Fellini. Cosa darei per aver lavorato con loro" ha confessato.



Johnny Depp sta vivendo un periodo particolarmente critico della sua vita e non nasconde una certa preoccupazione per il presente e il futuro della società:"Non è mai stata così ampia la separazione tra chi ha e chi è indigente, tra chi ha il potere e chi non conta; è stata a lungo la strada dell'Occidente, dividi e conquista. Strategia semplice, mantenere i popoli in uno stato costante di paura, di ignoranza, per impedire la ribellione. Abbiamo perso la capacità di confronto, di cogliere le sfumature, di accettare i disaccordi. Tutto è polarizzato, clicca e fuggi: bastano 140 caratteri per suscitare reazioni furiose. Mi preoccupo per la nostra specie".



