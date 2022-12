Johnny Depp, la star darà in beneficenza il milione di euro patteggiato con Amber Heard

L'ex star di Pirati dei Caraibi, Johnny Depp, ha promesso che devolverà in beneficenza il milione di euro ottenuto dal patteggiamento con l'ex moglie Amber Heard. La cifra, 822.000 dollari, è stata ottenuta come risarcimento dagli avvocati di Depp ma l'attore non ha nessuna intenzione di tenere con sé la somma.

Amber Heard ha annunciato il patteggiamento pubblicamente, affermando di non aver più fiducia nella giustizia americana.



Nonostante i termini dell'accordo non sia trapelati in precedenza, i legali di Depp, Benjamin Chew e Camille Vazquez, hanno rilasciato una dichiarazione in merito:"Siamo lieti di chiudere formalmente la porta su questo doloroso capitolo per il signor Depp che ha chiarito, durante tutto l'arco del processo, che la sua priorità era portare alla luce la verità. La decisione unanime della giuria e il conseguente giudizio in favore del signor Depp contro la signorina Heard rimangono pienamente validi. Il pagamento di 1 milione di dollari, che il signor Depp ha promesso e donerà (di fatto) ad enti di beneficenza, rafforza il riscontro sulla signorina Heard della rigorosa ricerca della giustizia da parte del sistema legale".



Nei mesi scorsi Johnny Depp ha vinto il processo contro l'ex moglie Amber Heard, nel quale era accusato di abusi domestici.

Al processo Heard era stata condannata a pagare più di 10 milioni di dollari mentre Depp era stato condannato al pagamento di 2 milioni di dollari per diffamazione.