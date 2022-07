Johnny Depp: la star condivide il suo secondo TikTok sulla piattaforma

Se ben ricordate, pochi giorni dopo la conclusione del processo per diffamazione tra l'attore e l'ex moglie Amber Heard, Depp si è unito a TikTok e non gli ci è voluto molto per raccogliere molti follower. Poco più di un mese dopo, Depp ha finalmente condiviso un secondo post su TikTok sul suo account.

Il primo video di TikTok di Johnny Depp è stato un mashup di filmati che ha messo insieme per ringraziare i suoi fan per il loro supporto e, entro 24 ore da quel post, ha raggiunto 10 milioni di follower. Questa volta, Depp ha condiviso un video per promuove l'album che ha registrato con il chitarrista Jeff Beck. L'uscita dell'album è avvenuta a luglio due giorni dopo la fine del processo e ora i brani possono essere ascoltati in streaming e in digitale. Gli amanti dei dischi fisici invece potranno buttarsi sul CD. Vi lasciamo il video in calce alla notizia.

Al momento della stesura della notizia, il secondo video di TikTok di Johnny Depp è stato visto oltre 1 milione di volte e l'account TikTok stesso ha 15,9 milioni di follower. Sarà interessante vedere quanto aumenterà il numero di follower durante il fine settimana man mano che più persone vedranno il nuovo video. Intanto, abbiamo constatato che Depp chiaramente non è tra le persone che pubblicano regolarmente su TikTok. Forse diventerà una cosa mensile.