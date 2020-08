Johnny Depp, la star chiede aiuto a Robert Downey Jr. per rialzarsi dopo il divorzio

Johnny Depp e Robert Downey Jr. condividono un'amicizia trentennale e pare che proprio alla star dell'MCU si sia rivolto Depp in questo periodo dopo il burrascoso divorzio da Amber Heard, che ha fatto calare drasticamente la popolarità della star di Pirati dei Caraibi. La soluzione? Chiedere aiuto ad un'altra star dal passato turbolento.

Secondo quanto scrive il National Enquirer, Robert Downey Jr. avrebbe risposto alla richiesta di sostegno di Depp attraverso una proposta professionale; pare che Iron Man abbia offerto a Depp un ruolo nel terzo film del franchise di Sherlock Holmes, dove Downey Jr. interpreta proprio il famoso detective di Baker Street.

La carriera di Johnny Depp non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, dopo il basso riscontro ottenuto da Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald, Depp è tornato al cinema negli Stati Uniti proprio questo mese con Waiting for the Barbarians, pronto ad approdare in Italia nel mese di settembre.



Johnny Depp e Amber Heard sono impegnati in una durissima battaglia legale dopo le accuse di violenze nei confronti dell'attore lanciate dal tabloid Sun, attualmente in causa con la star.

A luglio vi avevamo riassunto tutte le rivelazioni scioccanti arrivate dal tribunale dov'è in corso la causa tra i due attori.

Depp disse ad un amico che non avrebbe mai picchiato Amber Heard, essendone innamorato. Il processo in corso in queste settimane ha delineato un quadro davvero inquietante e non sono esclusi ulteriori colpi di scena.