Johnny Depp, la star avvisa i fan:'Ci sono account falsi che si fingono me, state attenti'

Johnny Depp ha deciso di informare i propri fan della presenza di diversi account fake che si spacciano per lui. L'ex star di Pirati dei Caraibi ha deciso di mettere in guardia i propri follower indicando tutti i suoi account social ufficiali, gestiti da lui stesso e dal suo team in un messaggio pubblicato tra le proprie Stories.

"Sono stato informato che ci sono account falsi che fingono di essere me e persone che lavorano con me. Non ho account privati o secondari o piattaforme. Queste sono le sole pagine gestite da me e dal mio team in cui condividiamo aggiornamenti e comunicazioni. Vi chiedo di essere cauti poiché sembra che questi account fake possano essere implacabili. Il mio team sta lavorando per combattere il problema. Grazie per il vostro continuo supporto e per avermi informato di questo problema" ha scritto Depp nel comunicato.



L'attore è reduce dalla conclusione del processo Depp/Heard, dal quale è uscito legalmente vincitore nei confronti dell'ex moglie, la star di Aquaman Amber Heard, condotta in tribunale con l'accusa di diffamazione.

L'attrice è stata condannata al pagamento di un risarcimento pari a 8 milioni di dollari.



Tra i colleghi che hanno fatto pervenire la propria vicinanza all'attore anche Robert Downey Jr. ha deciso di festeggiare con Johnny Depp la vittoria di quest'ultimo al processo.

Nel frattempo Amber Heard non accetta la decisione della giuria e sostiene di aver detto la verità nonostante ammesso di aver commesso degli errori.

Il team di Johnny Depp ha dichiarato che l'attore non risponderà più alle domande che riguardano il processo che l'ha visto uscire vincitore.