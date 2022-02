Johnny Depp, la star assume una famosa avvocatessa di Making a Murderer: i dettagli

Johnny Depp ha deciso di assumere l'avvocatessa Kathleen Zellner, che ha partecipato anche alla docuserie di Netflix, Making a Murderer, per proseguire la sua battaglia legale contro la sua ex moglie Amber Heard. La querelle giuridica tra i due ex coniugi prosegue ormai da diversi anni e non è ancora giunta a conclusione.

Secondo quanto riporta Page Six, Depp ha assunto la famosa avvocatessa, che ha confermato in prima persona di essersi appena unita al team legale di Depp - che mesi fa si è scagliato contro la cancel culture - al fianco di Adam Waldman e Benjamin Chew.



I fan della serie Netflix, Making a Murderer, sapranno che Zellner vanta un curriculum legale impressionante che include oltre 30 anni di difesa di individui falsamente accusati di illeciti e di sentenze ribaltate.

Zellner è apparsa nel corso della seconda stagione dello show in qualità di avvocatessa post-condanna di Steven Avery, un uomo ingiustamente accusato di aggressione sessuale e tentato omicidio. Il futuro della causa legale che vede contrapposti Johnny Depp e Amber Heard è ancora oscuro ma dalla parte dell'attore adesso si posiziona uno dei legali più famosi e agguerriti degli Stati Uniti.



Lo scorso anno Depp ha citato in giudizio Heard per un editoriale del Washington Post in cui l'attrice afferma di essere vittima di violenza domestica e che invece Depp considera diffamazione. La presenza di Kathleen Zellner tra i suoi legali è un'arma in più per Johnny Depp ma bisognerà constatare quanto la sua presenza possa incidere a questo punto della disputa.



Pochi giorni fa è stato annunciato il suo nuovo film: Johnny Depp sarà Luigi XV di Francia in un nuovo progetto cinematografico.