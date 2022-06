Johnny Depp, la star pubblicherà un album con Jeff Beck dopo la vittoria al processo

Durante il concerto del 2 giugno a Gateshead, Jeff Beck ha annunciato che pubblicherà il prossimo mese un nuovo album musicale insieme a Johnny Depp. L'album sarà il primo grande progetto di Depp dopo la fine del processo per diffamazione che l'ha visto uscire vittorioso contro l'ex moglie Amber Heard.

Presente al concerto, Depp si è inchinato alla folla durante l'annuncio di Beck:"Coglierò quest'opportunità e vi dirò che ho incontrato questo ragazzo cinque anni fa, e da allora non abbiamo mai smesso di ridere. In realtà abbiamo fatto un album. Non so come sia successo. Uscirà a luglio" ha dichiarato Beck alla folla.



Johnny Depp si è unito a Jeff Beck per il concerto con un set di sei canzoni che includevano cover di Dennis Wilson, Marvin Gaye, Jimi Hendrix e Killing Joke. L'attore ha partecipato ad una serie di concerti di Beck, tra cui un evento alla Royal Albert Hall di Londra un paio di giorni prima del verdetto al processo di Fairfax, in Virginia.



La giuria ha condannato Amber Heard ha pagare un risarcimento di 15 milioni di dollari all'ex marito. Depp dovrà pagare 2 milioni di dollari per diffamazione, a causa dell'operato del suo team di avvocati.

"Fin dall'inizio l'obiettivo di questo caso era quello di rivelare la verità, indipendentemente dall'esito" ha dichiarato Depp alla fine del processo.



Secondo un produttore l'immagine di Depp sarebbe troppo tossica, al momento, per pensare di affidargli un ruolo da protagonista in un grosso franchise.