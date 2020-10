Johnny Depp è stanco: 'Il giorno più bello della mia carriera? Quando mi ritirerò'

Non è mai banale, Johnny Depp: nei gesti come nelle dichiarazioni o nelle scelte professionali l'attore sa sempre come stupire i propri fan, anche quando si tratta di una semplice uscita ad effetto in calce ad una lunga intervista rilasciata nell'ambito della promozione del suo nuovo film.

Nel corso di una chiacchierata con Repubblica, infatti, Johnny Depp non ha avuto esitazioni quando si è trattato di indicare quello che per lui meriterebbe il titolo di momento migliore della sua carriera: "Qual è stato il momento più felice della mia carriera? Sarà quello in cui mi ritirerò" ha dichiarato l'attore, spiazzando interlocutore e lettori.

L'ex-star di Pirati dei Caraibi ha poi parlato anche dell'amicizia che la legava al leggendario Marlon Brando: "Ha avuto per me cura e preoccupazione. I sentimenti per lui vanno al di là dell'amore. Mi mancherà per sempre, ma resta nella mia testa. Ci sarà sempre. Riesco sempre a sentirlo".

Depp, inoltre, si è professato grande fan di più di un regista italiano: l'attore ha confessato di essere un grande ammiratore di Luca Guadagnino e di Roberto Benigni, così come di Michelangelo Antonioni e Federico Fellini. A proposito di Johnny Depp: sapevate di chi fosse il nome visibile sull'elmetto dell'attore in Platoon? Spoiler: si tratta di una sua vecchia fiamma.