Johnny Depp, spuntano nuove offese alla Heard: 'Una pu****a, non la toccherei con un dito'

Tra un processo e l'altro, continuano a spuntare nuove agghiaccianti rivelazioni del complesso rapporto tra Johnny Depp e Amber Heard. Nel corso dell'udienza di giovedì, sono emerse nuove offese rivolte dall'attore alla sua ex moglie.

Secondo il Daily Mail, Depp in un messaggio inviato alla sua infermiera avrebbe usato parole forti per descrivere la Heard, sottolineando che non avrebbe avuto intenzione di toccarla nemmeno con un dito: "Per fortuna se n'è andata !!! Mi fa venire la nausea pensare a quanto ho provato a far funzionare il nostro rapporto...Ora...Onestamente, non toccherei quella fo***a pu****a nemmeno con un dito. Che feccia. Ca**o, la odio!!!".

Queste parole sarebbero state pronunciate dall'attore dopo aver sentito dire che la sua ex moglie avrebbe voluto dare in beneficenza il denaro ottenuto nel corso del divorzio e al riguardo avrebbe detto: "Quella donna non darà un centesimo a nessuno, in nessun caso".

Attualmente la carriera di Johnny Depp sembra essere particolarmente in difficoltà. Dopo aver perso il processo di diffamazione contro il Sun, l'interprete di Edward Mani di Forbici ha perso un gran numero di opportunità lavorative. Ha dovuto infatti rinunciare al suo ruolo di Geller Grinderwald in Animali Fantastici 3 e sembra ormai certo anche l'addio di Depp alla saga di Pirati dei Caraibi. Non è ancora chiaro esattamente come si evolveranno le cose, l'unica cosa certa è questa spinosa vicenda avrà degli strascichi enormi sulla vita dell'attore.