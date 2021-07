Johnny Depp, spunta un cartello in sostegno dell'attore: attivista fermato dalla polizia

Mentre il pubblico si chiede chi sarà il nuovo Jack Sparrow nel futuro di Pirati dei Caraibi, Johnny Depp continua a vivere un momento difficile sul piano professionale. L'attore, a causa dell'aspra battaglia legale con Amber Heard, ha abbandonato anche il franchise di Animali Fantastici, ma molti fan sono ancora dalla sua parte.

Spopola infatti sul web l'hashtag #JusticeForJohnnyDepp, e un attivista del movimento a sostegno della star ha attuato una singolare forma di protesta la scorsa settimana. All'esterno dei Warner Bros Studios di Londra, dove sono in programma le riprese di Aquaman 2 con Amber Heard e Jason Momoa, ha piazzato infatti un manifesto in difesa di Johnny Depp.

Come possiamo vedere anche nel filmato all'interno della notizia, il cartello mostra l'ex coppia, con la scritta "Licenziato" sotto il primo piano di Johnny Depp, che sarà sostituito da Mads Mikkelsen in Animali Fantastici 3, e "Assunta" sotto quello di Amber Heard. Sono riportate anche alcune delle dichiarazioni più controverse dell'attrice.

L'autore del cartello è lo youtuber UnboxPHD, che per la sua protesta è stato anche fermato e interrogato dalla polizia. Dopo aver risposto ad alcune domande, tuttavia, è stato autorizzato a continuare a esporre il manifesto. UnboxPHD ha anche in programma di recarsi a Fairfax, in Virginia, nell'aprile 2022, dove si svolgerà la prossima tappa della causa che coinvolge Amber Heard e Johnny Depp, per continuare a protestare.