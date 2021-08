Johnny Depp: in Spagna arriva il un premio alla carriera, Hollywood non la prende bene

Johnny Depp sarà insignito del Lifetime Achievement Honor al festival di San Sebastian, una mossa che è destinata a sollevare non poche polemiche negli Stati Uniti e in particolare ad Hollywood.

L'Hollywood Reporter ha infatti già resa nota la propria indignazione, riportando che la mossa del famoso festival cinematografico spagnolo 'sicuramente susciterà polemiche e anche un potenziale contraccolpo': insomma negli States non perdonano, e soprattutto sono in molti a non gradire che il Donostia Award, un riconoscimento alla carriera che premia le figure che hanno "contribuito in modo eccezionale al mondo del cinema", venga assegnato a Depp.

L'ex star di Pirati dei Caraibi è recentemente caduta in disgrazia dopo la sconfitta nella nota causa giudiziaria per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun, che si è conclusa con i tribunali che hanno confermato la descrizione del giornale che ha ritratto l'attore come un "picchiatore di mogli", mentre il giudice ha indicato di ritenere che Depp avesse aggredito l'ex moglie Amber Heard in più occasioni. La sentenza ha portato direttamente la Warner Bros. a scaricare Johnny Depp dal suo franchise di Animali fantastici e a sostituirlo con Mads Mikkelsen nel ruolo del malvagio mago Grindelwald. Più recentemente, Minamata, un progetto appassionato di Depp in cui interpreta un fotografo americano che ha portato l'attenzione del mondo su un devastante disastro ambientale in Giappone, secondo quanto riferito è rimasto senza distributore negli USA dopo che la MGM, per evitare le polemiche intorno alla star, ha rinunciato a portare il film nelle sale.

Tutte queste attenzioni oltreoceano però non hanno scoraggiato San Sebastian, i cui dirigenti hanno al contrario definito Depp "uno degli attori più talentuosi e versatili del cinema contemporaneo". Depp riceverà il suo Donostia Award a San Sebastian mercoledì 22 settembre. L'annuncio del premio da parte del festival non fa alcun riferimento alle polemiche che circondano Depp o ai suoi recenti problemi. Il vincitore del Donostia Award dello scorso anno è stato Viggo Mortensen, che a San Sebastian 2020 ha anche presentato il suo debutto alla regia, Falling. Tra i precedenti vincitori citiamo anche Glenn Ford (1987), Bette Davies (1989), Lauren Bacall (1992), Anthony Hopkins (1998) e Glenn Close (2011), Antonio Banderas che Meryl Streep (2008), o Penélope Cruz, Donald Sutherland e il regista Costa-Gavras (2019).

