Johnny Depp, quanti soldi ha perso dai tempi di Pirati dei Caraibi?

I vari casi giudiziari che coinvolgono Johnny Depp e Amber Heard hanno fatto notizia negli ultimi mesi, ma anche a pratiche concluse hanno continuato ad attirare l'attenzione dei fan per via dei numerosi retroscena e racconti di vita privata.

La maggior parte delle deposizioni rilasciate in tribunale riguardava ciò che è andato storto durante il corso del loro matrimonio, tuttavia Johnny Depp ha anche parlato della sua situazione finanziaria dopo la saga di Pirati dei Caraibi.

Ben prima dello scoppio del caso giudiziario contro The Sun e Amber Heard, infatti, un'altra storia della vita privata della star aveva catturato l'attenzione del pubblico, quella relativa alla sua fortuna sperperata nel corso degli anni. Depp ha ammesso di aver perso $ 650 milioni di dollari che aveva guadagnato durante la sua carriera, e che oltre a quella cifra doveva anche ben $100 milioni di dollari al governo per delle tasse mai pagate (a causa della presunta cattiva gestione dei suoi ex manager). L'attore in tribunale qualche tempo fa ha dichiarato:

"Dai tempi di Pirati dei Caraibi 2 e 3 avevo, e questo è ridicolo doverlo dire, è piuttosto imbarazzante, a quanto pare avevo guadagnato $650 milioni. Quando ho licenziato i miei manager, per le giuste ragioni, non solo avevo perso $650 milioni di dollari, ma ero sotto di $100 milioni di dollari perché a quanto pare i miei manager non avevano pagato le tasse al governo per 17 anni."

La notizia è tornata alla ribalta come parte della testimonianza in tribunale di Johnny Depp. Le accuse dell'attrice ora sono al centro di una seconda causa, aperta negli Stati Uniti.