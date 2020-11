Johnny Depp snobba Hollywood su Instagram: segue solo una star Marvel

Che Johnny Depp non ami i social network è cosa nota, ma la star di Pirati dei Caraibi è sbarcata pochi mesi fa su Instagram, per fare compagnia ai fan durante la pandemia e il lockdown. Il suo primo post risale al 16 aprile e da allora ne ha pubblicati appena una dozzina, riuscendo comunque a guadagnarsi più di otto milioni di follower.

Se non sorprende un seguito del genere per un attore del calibro di Johnny Depp, suscita curiosità il dato relativo ai following, ossia i profili seguiti da lui. Sono infatti appena 113, e tra questi i colleghi attori sono davvero pochi. Escludendo Paul Bettany, Penelope Cruz, Salma Hayek e pochi altri, che sono amici anche nella vita reale, l'unica star di Hollywood seguita da Depp sembra essere Robert Downey Jr, il Tony Stark del Marvel Cinematic Universe.

Tra i profili seguiti ci sono poi il regista Tim Burton, altro grande amico, Ricky Gervais e molti nomi riconducibili al mondo della musica più che a quello del cinema, come Paul McCartney, Bob Dylan, Snoop Dogg e i Metallica.

Come sappiamo, dopo la sconfitta nella causa per diffamazione contro il Sun, nell'ambito della battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è stato escluso dal terzo capitolo del franchise Animali Fantastici, dove sarà sostituito da Mads Mikkelsen.