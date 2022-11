Johnny Depp di nuovo single: non sta più con la sua avvocata

Di fronte a un nome come Johnny Depp, è inevitabile che la vita privata venga a galla quanto i prossimi progetti. Soprattutto perché le accuse di Amber Heard l'avevano reso un impresentabile non solo a Hollywood, ma (sembrava) anche nelle frequentazioni. Ora è di nuovo single dopo una breve relazione con la sua avvocata.

Non si faccia confusione, però, con la Camille Vasquez che l’ha difeso nel corso del Processo di Fairfax, conclusosi solo pochi mesi fa. Di Joelle Rich invece si era tornato a parlare proprio all’indomani della sentenza, nel momento in cui era scattata una frequentazione con il suo ex cliente. Lei era stata membro del team legale che l’aveva difeso, invece, nel processo per diffamazione contro il The Sun.

Il tabloid di proprietà di Rupert Murdoch l’aveva definito un “picchiatore di mogli” sulla scia dell’editoriale di Amber Heard sul Washington Post (che però non faceva riferimento diretto al marito, anche se la sua identità era chiara). Nonostante Depp abbia perso quel processo, perché il The Sun si arrogava diritto di cronaca anche nel creare un collegamento (taciuto dalla Heard) che era evidente a tutti, proprio quella sconfitta, in un certo senso, ha gettato le basi del processo di Fairfax.

Una delle accuse mosse da Depp, infatti, era che nonostante non si facesse il suo nome sul Washington Post, la sua identità sarebbe apparsa chiara e così anche l’intento della diffamazione e il danno derivante. La vittoria del The Sun nel dimostrare che era lecito e immediato creare quel collegamento, ha di fatto “rafforzato” la posizione di Depp contro l’articolo originale del Post. Ma per tornare alla Rich, oggi, dopo alcuni mesi di frequentazione, si scopre che Depp ha rotto con l’avvocata. Ma non c’è da preoccuparsi: ne ha di cose a cui pensere, mentre cerca di ricostruirsi una carriera.

Ha infatti annunciato la sua prima regia in 25 anni con Modigliani e proprio qualche giorno fa è spuntata la prima immagine di Jeanne Du Barry che lo vede finalmente, dopo anni di assenza, in primo piano su un set cinematografico.