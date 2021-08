Johnny Depp al settimo cielo dopo la sua ultima vittoria in tribunale contro Amber Heard

Johnny Depp ha messo a segno un altro colpo nella causa contro l'ex moglie Amber Heard dopo che ad inizio mese aveva registrato un'importante vittoria riguardo all'importo donato dall'attrice in beneficienza alla American Civil Liberties Union.

Come riportato da Deadline, lo scorso aprile la star di Aquaman aveva tentato una mossa azzardata chiedendo al giudica Penney Azcarate di archiviare il caso basandosi sul fatto che l'ex marito avesse perso un processo di diffamazione nel Regno Unito contro il Sun, che aveva definito l'attore come "picchiatore della moglie". Successivamente Depp ha fallito nel tentativo di ribaltare il verdetto britannico in appello, ma questa volta è stata la Heard a vedere la sua richiesta respinta.

"Il signor Depp è gratificato dalla decisione della corte" ha dichiarato l'avvocato dell'attore Ben Chew in un brevissimo comunicato inviato a Deadline.

A proposito di ciò che sta succedendo intorno a lui dopo la causa con Amber Heard, nei giorni scorsi Depp ha commentato la sparizione del suo nuovo film Minamata dalla programmazione MG accusando Hollywood di volerlo boicottare. A schierarsi recentemente dalla sua parte ci ha pensato però il San Sebastian Film Festival, che ha difeso il suo premio alla carriera affermando che la star non è ancora stata arrestata o condannata.