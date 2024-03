Johnny Depp ha fatto sentire a Riccardo Scamarcio un audio inedito di Marlon Brando

Per il tour stampa del suo nuovo film Race for Glory, l'attore Riccardo Scamarcio è stato intervistato da Sky per la rubrica 'Stories', il cui nuovo appuntamento andrà in onda domani 13 marzo.

Grazie ad un'anticipazione fornita alla stampa, veniamo a sapere che sul set del nuovo film Modi, diretto e interpretato da Johnny Depp e incentrato sulla vita dell'artista Modigliani, a quanto pare la star di Pirati dei Caraibi ha stretto una profonda amicizia con Scamarcio, al punto da condividere con lui un ricordo molto personale: un messaggio vocale di Marlon Brando, che il leggendario attore registrò per Johnny Depp dopo averlo visto in Donnie Brasco.

"Mi ha fatto ascoltare un messaggio che Marlon Brando in persona gli aveva lasciato per complimentarsi della sua interpretazione in ‘Donnie Brasco’. Condividere il tempo con Johnny Depp sul set durante il film è stato veramente un grande privilegio per me, e la conferma di tutta una serie di cose che ho sempre pensato su questo mestiere: e cioè che in fondo, artisti del calibro di Johnny Depp o Al Pacino e indirettamente Marlon Brando, hanno la stessa visione sul mestiere dell'attore del cinema. Al di là di come andrà il film, al di là di tutto, per me è stato un traguardo davvero importante”.

E, proprio come Marlon Brando, anche Scamarcio fa spesso a botte con le battute delle sceneggiature: "Le battute non le imparo. Non sto lì a studiare le battute e a memorizzarle perché ho una memoria fotografica molto, molto buona. E poi ho una memoria anche sulla logica di quel che accade per cui naturalmente se le battute sono scritte bene, dirò esattamente quello che c'è scritto. Se sono scritte un po’ così, cambierò qualcosa.”

