Johnny Depp ha scritto un messaggio col sangue, Amber Heard lo ferì con un vetro

La battaglia legale fra Amber Heard e Johnny Depp è diventata una vera e propria guerra mediatica in queste ore, adesso che i due ex coniugi si stanno affrontando non solo in tribunale ma anche a colpi di titoli da prima pagina.

Si è parlato di disgustosi dettagli da camera da letto e anche di pesanti accuse ai danni di James Franco, ma la cronaca della vicenda non si ferma e dalle aule del tribunale continuano ad emergere dettagli sempre più inquietanti.

Secondo quanto riferito in tribunale giovedì, infatti, Johnny Depp avrebbe scritto messaggi col sangue su uno specchio dopo essere stato gravemente ferito dal vetro di una bottiglia rotta lanciatogli contro dall'ex moglie durante una furiosa lite. L'attore ha affermato che Amber Heard gli avrebbe lanciato una bottiglia di vetro durante un alterco avvenuto nella casa australiana in cui la coppia viveva in affitto nel 2015: la ferita gli avrebbe aperto la pelle in profondità, fino ad esporre l'osso.

Invece di ricucirlo immediatamente, il 57enne "ha usato il sangue che zampillava dalla punta mozzata del dito per scrivere su uno specchio", è stato dichiarato. In seguito avrebbe cercato cure ospedaliere dopo aver sperimentato "notevole dolore".

Il dramma è stato ricordato nel corso del processo per diffamazione di Depp contro News Group Newspapers e l'editore The Sun Dan Wootton, che ha definito la star di Pirati dei Caraibi "un picchiatore di mogli" in un articolo del 2018. L'attore ha sempre sostenuto di non essere mai stato violento nei confronti della sua ex, nonostante le affermazioni della donna, e insiste al contrario di essere stato vittima delle esplosioni di rabbia della Heard.

L'attrice, presente in aula, ha negato la storia della bottiglia e del sangue, che si sarebbe verificata durante una fase molto infelice del loro matrimonio, mentre l'attore stava girando Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar.