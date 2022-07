Johnny Depp ha scritto 2 canzoni su Amber Heard e il processo: scoprite la data d'uscita!

Mentre Amber Heard sta cercando di far annullare il processo che l'ha vista sconfitta dall'ex marito Johnny Depp, lui ha deciso di rivivere il suo matrimonio e l'esperienza in tribunale con due diversi brani musicali che saranno pubblicati nei prossimi giorni.

Il primo brano, che uscirà venerdì 15 luglio, è una delle canzoni scritte dall'attore per un album in collaborazione intitolato 18, che è stato registrato insieme al chitarrista britannico Jeff Beck. A proposito del titolo dell'album, Beck ha detto: "Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme, la cosa ha davvero riacceso il nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Scherzavamo su come abbiamo ripreso a sentirci come se avessimo di nuovo 18 anni, e alla fine abbiamo scelto quel numero come titolo."

Il primo singolo estratto dall'album, "This is a Song for Miss Hedy Lamarr", è una canzone originale di Johnny Depp. "Sono rimasto sbalordito", ha detto Beck a proposito della traccia. "Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me." Lo stesso Depp ha aggiunto: "È un onore straordinario suonare e scrivere musica con Jeff, uno dei veri grandi di quest'arte e qualcuno che ora ho il privilegio di chiamare mio fratello". Oltre alle due canzoni originali di Depp, l'album, che è stato registrato nell'arco degli ultimi tre anni, contiene 13 canzoni tra cui cover di brani di artisti della Motown, Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground e Killing Joke: stando a quanto pubblicato dal Guardian, i due brani di Johnny Depp riguarderanno Amber Heard e l'esperienza del processo pubblico.

Nel frattempo, Johnny Depp sta per tornare anche al cinema con un film su Luigi XV sostenuto da Netflix.