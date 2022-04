Johnny Depp sugli scontri con Amber Heard: 'Spesso degenerati in violenza'

Per la seconda giornata di fila il tribunale della Contea di Fairfax ha visto Johnny Depp testimoniare nell'ambito del processo intentato dall'attore contro l'ex-moglie Amber Heard, accusata di diffamazione dalla star di Edward Mani di Forbice: il focus, stavolta, si è spostato sui frequenti e violenti litigi tra gli ex-coniugi.

Dopo la testimonianza della terapista di Depp e Heard ascoltata dalla corte nei giorni scorsi, dunque, l'ex-Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi è tornato a raccontare la sua versione dei fatti sulla routine di una vita coniugale a dir poco turbolenta: "Era un fuoco continuo, una parata senza fine di insulti. [...] Mi sembrava puro odio nei miei confronti. Se avessi continuato a rispondere si sarebbe sicuramente degenerati nella violenza. E spesso è accaduto" sono state le parole dell'attore.

Incalzato dal suo avvocato, Depp ha quindi proseguito: "Con la frustrazione e la rabbia lei impazziva. Poteva cominciare con uno schiaffo, con una spinta, lanciandomi un telecomando in faccia. Poteva cominciare lanciandomi un bicchiere di vino in faccia. [...] Troppe linee di confine sono state superate, non riuscivamo più a vedere quelle linee".

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli aggiornamenti su una questione che non sembra destinata a chiudersi in tempi brevi: recentemente, ricordiamo, anche la sorella di Depp aveva deposto in tribunale, parlando delle violenze subite dall'attore durante l'infanzia.