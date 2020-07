Johnny Depp: 'Schiaffi ad Amber Heard perché rise del mio tatuaggio? Tutto falso'

Non accennano a placarsi le acque dalle parti di Johnny Depp e Amber Heard: la disputa tra i due ex-coniugi va avanti ormai da mesi, con l'attore che ora è tornato a difendersi dalle accuse di condotta violenta tenuta nei confronti della collega ed ex-moglie.

La star di Pirati dei Caraibi è attualmente in causa con il The Sun, il tabloid che qualche tempo fa aveva appunto accusato Depp di aver ripetutamente schiaffeggiato Heard in seguito ad alcuni commenti di questa sul famoso tatuaggio "Wino Forever".

"Non ricordo alcuna conversazione del genere" ha risposto Depp ai legali della NGN (la casa editrice del The Sun) che gli chiedevano di confermare la loro versione dei fatti; "Non ricordo alcuna conversazione sul mio tatuaggio. [...] È sbagliato, è completamente falso. Niente di tutto ciò è mai accaduto" ha poi proseguito l'attore sempre durante l'udienza tenutasi a Londra, durante la quale gli avvocati della casa editrice continuavano ad accusarlo di aver schiaffeggiato Heard per ben tre volte, dopo non aver ricevuto alcuna reazione dopo il primo schiaffo.

Sempre nel corso del processo, Depp ha inoltre affermato che la sua ex-compagna avrebbe defecato nel loro letto dopo un suo ritardo al compleanno di lei; nei giorni scorsi, inoltre, Depp è finito nuovamente nella bufera per il suo rapporto con la droga.