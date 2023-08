Johnny Depp fu la prima scelta per interpretare questo famoso personaggio di Mortal Kombat

Mortal Kombat, diretto da Paul W.S. Anderson, fu responsabile di adattare per la prima il popolarissimo videogame e portarlo sul grande schermo. Una missione certamente riuscita a giudicare dai numerosi spin-off e dal successo riscontrato nel riavvio del franchise che ha dato alla luce, nel 2021, al reboot ufficiale del film del 1995.

Il cast del primo film su Mortal Kombat vanta attori dal calibro di Robin Shou, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras, Linden Ashby eppure, nei piani iniziali, un popolare volto di Hollywood avrebbe dovuto prendere parte al successo di Mortal Kombat.

Infatti, in lizza per interpretare l'iconico Johnny Cage c'erano attori come Jean Claude Van Damme e Johnny Depp. Il primo declinò l'offerta malgrado proprio il personaggio di Cage, divo di Hollywood con la passione per le arti marziali, era ispirato all'attore. Sull'abbandono di Depp, invece, le cause sono ancora sconosciute ma non possiamo proprio ignorare che la star di Pirati di Caraibi avrebbe interpretato Cage sicuramente in maniera impeccabile. Il ruolo venne assegnato a Linden Ashby: l'attore è molto affezionato al personaggio tanto da dichiararsi disponibile a tornare nei panni di Johnny Cage in un sequel!

Il futuro di Mortal Kombat prende forma: il secondo capitolo del reboot del 2021 è già in produzione sulla sceneggiatura di Jeremy Slater. Ma chi interpreterà Johnny Cage? Il ruolo è stato affidato a Karl Urban: ecco un primo sguardo al Johnny Cage di Urban dal set di Mortal Kombat 2!