Johnny Depp sarà Satana nel nuovo film di Terry Gilliam, Carnival at the end of days

Qualche tempo fa vi avevamo parlato del nuovo film di Terry Gilliam in lavorazione, all'epoca intitolato Carnival at the end of the world, ma in queste ore Variety ha riportato in esclusiva grosse novità riguardanti il progetto.

Oltre ad un nuovo titolo, Carnival at the end of days, il magazine riferisce che dopo tanti anni il film riunirà Terry Gilliam all'attore Johnny Depp, scelto per interpretare il ruolo di Satana: a rivelarlo ai microfoni di Variety è stato lo stesso Terry Gilliam, che in occasione del Red Sea Film Festival ha riassunto la trama in questo modo: "Dio spazza via l'umanità e l'unico personaggio che vuole salvarla è Satana, e Johnny Depp interpreterà Satana".

Gilliam, autore celebrato in tutto il mondo per titoli come Monty Python e Il santo Graal, il cult Brazil con Robert De Niro, I banditi del tempo e l'epico sci-fi L'esercito delle 12 scimmie con Brad Pitt e Bruce Willis era presente al Red Sea Festival per la doppia proiezione dei documentari Lost in La Mancha e He Dreams of Giants, due film che documentano gli estenuanti tentativi del regista di realizzare il suo famoso film maledetto L'uomo che uccise Don Chisciotte, uscito nel 2018 dopo decenni di tentativi. Sempre ironico, il regista ha esordito l'intervista con Variety scherzando: "Ah, Variety, la rivista che mi ha ucciso!", riferendosi ad un incidente avvenuto quando la rivista pubblicò erroneamente il suo necrologio nel 2015 (la cosa si risolse con la richiesta di Terry Gilliam di un paio di casse di vino, che Variety gli mandò).

Carnival at the end of days sarà il terzo film di Terry Gilliam con Johnny Depp: in precedenza, i due artisti avevano collaborato per Paura e delirio a Las Vegas e Parnassus. L'attore era stato scelto anche in una delle prime iterazioni de L'uomo che uccise Don Chisciotte, ma nel corso degli anni abbandonò il progetto e alla fine fu sostituto da Adam Driver.