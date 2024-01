Johnny Depp, tutto quello che sappiamo sul nuovo film con Al Pacino

Dopo il burrascoso periodo trascorso soprattutto nelle aule di tribunale per la vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto con l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è tornato sul set per riprendere il percorso lavorativo e una carriera che sembrava passata ormai in secondo piano. L'attore è impegnato nelle riprese di un nuovo film.

Con Jeanne du Barry in apertura a Cannes, Johnny Depp è tornato ufficialmente sul grande schermo.



Il prossimo film s'intitola Modi, e racconterà la storia del celebre pittore e scultore italiano Amedeo Modigliani.

"Il film è la prima volta di Depp alla regia dal film del 1997 Il coraggioso. [...] Si tratta del suo primo progetto importante dopo la sua vittoria legale nel 2022 su Amber Heard" si legge su Variety.



Nel progetto è coinvolto anche Al Pacino nel ruolo di Maurice Gangnat, un collezionista d'arte francese. Anche Luisa Ranieri è nel cast di Modi, insieme a Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Pierre Niney e Sally Phillips.



"Intraprendere questo viaggio cinematografico come regista di Modi è stata un'esperienza incredibilmente appagante e trasformativa. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il cast, alla troupe e ai produttori per il loro impegno incrollabile e la loro creatività. Ad Al [Pacino] che mi ha chiesto di fare questo film: come avrei potuto rifiutare Al Pacino? Un sincero ringraziamento per aver generosamente contribuito al talento e alla dedizione di questo progetto. Modi è una testimonianza dello spirito collaborativo del cinema indipendente, e sono entusiasta di presentare questa storia unica e avvincente al mondo" ha dichiarato Johnny Depp.