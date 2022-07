Johnny Depp salta il tribunale: raggiunto un accordo per le accuse su City of Lies

Dopo aver confermato l'imminente pubblicazione di due canzoni ispirate ad Amber Heard e alla faida in tribunale con la sua ex moglie, Johnny Depp si è lasciato alle spalle un'altra causa che pendeva sulla sua testa, quella risalente alle riprese del crime-movie City of Lies.

La causa, che è stato portato avanti dal location manager del film Gregg "Rocky" Brooks, doveva essere presentata in tribunale alla fine di questo mese, ma a quanto pare nelle scorse ore è stato raggiunto un accordo, anche se i dettagli di tale accordo non sono stati comunicati. Nel 2018, Brooks aveva intentato una causa accusando Depp di aggressione e percosse sul set di City of Lies, le cui riprese si sono svolte nell'aprile 2017. Depp ha negato le accuse.

Secondo la causa, Brooks ha affermato che Depp lo ha aggredito verbalmente e fisicamente durante le riprese, con due pugni nelle costole. La causa riporta anche che Depp "sembrava bere alcolici e fare uso di droghe per tutto il giorno sul set". Secondo la causa, la società di produzione ha licenziato Brooks la settimana successiva, dopo che si era rifiutato di firmare un documento in cui si affermava che non avrebbe intentato una causa.

Il thriller, incentrato sull'omicidio di The Notorious B.I.G. poco dopo la morte di Tupac, è stato coinvolto in diverse cause legali nel 2018 dopo essere stato rimosso dal calendario delle uscite dello studio solo un mese prima che uscisse nei cinema. Le cause, presentate dalla banca Leumi al tribunale federale di Los Angeles, affermavano che la banca israeliana doveva essere risarcita di diversi milioni di garanzie non pagate a causa del rinvio.

Per altre notizie, Johnny Depp ha donato molti soldi allo stesso ospedale dal quale partì la polemica delle 'finte' donazioni di Amber Heard.