Johnny Depp e Ryan Reynolds spopolano su Twitter: premiati nel nuovo sondaggio dei fan

Ci sono alcuni attori che sono perfetti per determinati ruoli e quando un utente di Twitter ha chiesto ai follower quale fosse il personaggio interpretato dall'attore perfetto per incarnarne il ruolo. Tre i nomi presenti in molte risposte: Johnny Depp, Viola Davis e Ryan Reynolds, rispettivamente per Jack Sparrow, Annalise Keating e Deadpool.

Le risposte in realtà sono state molto variegate ma questi tre nomi si sono presi una discreta fetta della classifica generale.



Ryan Reynolds ha conquistato il pubblico nel ruolo di Deadpool; il primo film, partito da un budget di 58 milioni di dollari ha raggiunto un incasso globale da 782 milioni, assicurando un futuro al franchise e assicurandosi che Reynolds diventasse praticamente simbiotico con il personaggio.

Si tratta di un universo lontano da quello Marvel ma altrettanto amato; Annalise Keating è la protagonista di Le regole del delitto perfetto e la straordinaria interprete, Viola Davis, è vista come imprescindibile per tratteggiare al meglio le caratteristiche psicologiche del personaggio.

Come del resto nessuno al mondo si sognerebbe di pensare a Jack Sparrow senza associarne il viso a quello di Johnny Depp, nonostante il suo addio.

Johnny Depp è stato allontanato da Warner Bros. a causa del suo coinvolgimento nel processo con l'ex moglie Amber Heard. Tuttavia i fan non possono che pensare a lui quando si riferiscono a Jack Sparrow.



Nel 2019 Viola Davis è stata premiata alla Festa del Cinema di Roma con il riconoscimento alla carriera.