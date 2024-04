Johnny Depp sul ruolo del nuovo film:'Mi sento perversamente fortunato'

Jeanne du Barry - La favorita del re di Maïwenn è il film che ha riportato sul grande schermo Johnny Depp dopo l'annosa vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto insieme all'ex moglie Amber Heard. Il lungometraggio è stato presentato lo scorso anno al Festival di Cannes e ha riacceso l'entusiasmo di Depp per la propria carriera.

Dopo aver trascorso del periodo a Torino per le riprese di Modi, il suo prossimo film, Johnny Depp è volato a Londra per la première britannica del film assieme alla co-protagonista e regista Maïwenn, Depp ha introdotto brevemente il film:"Mi sento molto fortunato ad aver ricevuto questo ruolo. Stranamente, insolitamente, perversamente fortunato. Perché quando Maïwenn ed io ci siamo incontrati per la prima volta e abbiamo parlato dell'idea che io facessi il film e interpretassi Re Luigi XV, il Re di Francia, allora nella tua mente accade qualcosa di istantaneo, ritorni al Kentucky, dove tutto è tranquillo. Ti rendi conto di provenire dall'ombelico del nulla e all'improvviso ti ritrovi a interpretare il Re di Francia".



Depp non si sentiva adatto al ruolo di Luigi XV:"Non aveva senso per me, ho provato a dissuaderla ma lei non voleva saperne, e ha avuto grande coraggio nel portarmi nel suo cast".

Jeanne du Barry racconta la storia di Jeanne (Maïwenn), che grazie al suo fascino e alla sua intelligenza, riesce a scalare la società, diventando una delle predilette del Re di Francia Luigi XV (Johnny Depp), che decide di invitarla a trasferirsi a Versailles.



Nelle ultime ore è circolata la notizia che Johnny Depp vorrebbe comprare un castello in Italia. L'attore ha trascorso diverso tempo nel Belpaese per le riprese del suo nuovo film.

