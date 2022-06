Johnny Depp misericordioso? Forse rinuncerà al risarcimento di Amber Heard

Gli avvocati di Johnny Depp hanno lasciato intendere che il loro assistito potrebbe rinunciare a incassare i milioni di dollari di danni dovuti dalla sua ex moglie, Amber Heard, dopo che l'avvocato di lei ha detto che non potrebbe permettersi di pagare. Depp ha vinto il processo per diffamazione contro l'ex-moglie e 10 milioni di dollari di danni.

Dopo un processo durato ben sei settimane, il 1° giugno la giuria ha assegnato a Depp 10 milioni di dollari di danni compensativi e 5 milioni di dollari di danni punitivi. Il giudice ha ridotto i danni punitivi a 350.000 dollari, poiché la legge della Virginia limita i danni punitivi. La Heard, che aveva invece fatto causa per 100 milioni di dollari, è stata risarcita con 2 milioni di dollari dalla giuria, che ha stabilito che l'ex avvocato di Depp, Adam Waldman, aveva fatto commenti diffamatori sulla star di Aquaman.

Gli avvocati di Depp, Camille Vasquez e Ben Chew, si sono fatti intervistare mercoledì scorso da George Stephanopoulos di Good Morning America, che ha chiesto loro informazioni sull'avvocato della Heard, Elaine Bredehoft, che avrebbe intenzione di appellarsi al verdetto.

"[La Heard] non ha i soldi per pagare la sentenza. E voi tutti avete detto che l'obiettivo non è impoverire la signora Heard", ha detto Stephanopoulos. "È possibile che si arrivi a un accordo in cui lei rinuncia all'appello in cambio della rinuncia del signor Depp a qualsiasi danno monetario?".

"Ovviamente non possiamo rivelare le comunicazioni tra avvocato e cliente", ha risposto Chew. "Ma, come ha testimoniato il signor Depp e come abbiamo chiarito entrambi nelle nostre rispettive arringhe, non si è mai trattato di soldi per il signor Depp. Si trattava di ripristinare la sua reputazione e lui l'ha fatto".

"Quindi dipende dalla signora Heard?". ha insistito Stephanopoulos. "Ancora una volta, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo", ha commentato Chew. "Ma si trattava della reputazione del signor Depp. Per lui si trattava di questo".

Johnny Depp ha ringraziato i fan che gli sono stati vicino su TikTok dopo la vittoria del processo.