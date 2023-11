Johnny Depp rifiuterà sempre alcuni personaggi: 'Non potrei rendere loro giustizia'

Johnny Depp sta vivendo una nuova fase della sua carriera dopo il controverso processo che lo ha visto protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard. L’attore, diventato celebre grazie alle sue peculiari ed eclettiche rappresentazioni sullo schermo, ha spiegato quali tipi di personaggi non interpreterà mai e i motivi dietro questi tabù.

Dopo aver parlato dei prossimi progetti in cantiere per Johnny Depp, riportiamo le parole del protagonista di Paura e Delirio a Las Vegas per mettere in chiaro come ci siano alcuni ruoli che non intende in alcun modo accettare nel corso della sua carriera.

In un’intervista con Men’s Health, Depp ha rivelato che ci sono alcuni personaggi letterari che non prenderebbe mai in considerazione come forma di rispetto e di amore per le loro rappresentazioni originali in quei classici della letteratura.

Depp ha parlato nello specifico di Holden del romanzo di Salinger e del libro di Jack Kerouac, Sulla Strada, specificando come entrambi i libri abbiano un posto speciale nel suo cuore.

Queste le parole dell’attore in proposito dei personaggi di questi romanzi: “Non si potrebbe rendere loro giustizia, sono troppo belli per essere maneggiati, meglio starne alla larga”.

Senza dubbio l’idea di Depp di mantenere integri i personaggi così come vengono immaginati dai lettori ha, come ogni amante della lettura sa, un significato molto profondo e interessante da approfondire, per quanto, nel corso degli anni, non siano stati pochi i grandi personaggi letterari capaci di essere rappresentati nel migliore dei modi anche sul piccolo e sul grande schermo.

