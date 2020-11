Johnny Depp, riemerge la petizione per il ritorno di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi

Una petizione dei fan di Johnny Depp che chiede a gran voce che la star torni ad interpretare Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi è riemersa nelle ultime ore. Depp sta attraversando un periodo particolarmente complicato dopo aver perso la causa contro il tabloid The Sun in merito ad un articolo che lo additava come 'picchiatore di mogli'.

Una petizione su Change.org chiede alla Disney di restituire a Johnny Depp il ruolo di Jack Sparrow:"La Disney sta riavviando La vendetta di Salazar a causa del suo box-office ma non sanno che senza Johnny Depp o Jack Sparrow affonderanno, non saranno mai in grado di raggiungere quell'orizzonte che stanno cercando" ha scritto l'autrice Riza Siddiqui due anni fa, quando avviò la petizione, che oggi conta quasi 290.000 firmatari.



Disney sta lavorando al reboot di Pirati dei Caraibi con protagonista Margot Robbie, scritto da Christina Hodson (Birds of Prey). Al momento non sono stati pubblicati i dettagli della trama ma è risaputo che il film lancerà un nuovo franchise basato sull'attrazione del parco Disney. La major ha in lavorazione anche un altro film sui pirati in cantiere, a cui sta lavorando il creatore di Chernobyl, Craig Mazin, insieme a Ted Elliott.

La petizione che riguarda Johnny Depp e Jack Sparrow è riemersa dopo la sconfitta della star in tribunale e il conseguente allontanamento dalla saga di Animali Fantastici, sostituito da Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindelwald.

