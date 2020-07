Johnny Depp, un regalo per i fan davanti al tribunale: 'Grazie per il sostegno'

Nella giornata di martedì, ultimo giorno del processo per diffamazione intentato al gruppo editoriale NGN e al tabloid The Sun, Johnny Depp ha voluto ringraziare a modo suo i fan che lo aspettavano all'esterno del tribunale di Londra. Prima di entrare in aula l'attore ha distribuito alla folla in attesa alcune buste marroni.

Al loro interno c'era una nota scritta da Johnny Depp di suo pugno, in cui l'attore ringraziava i fan per il loro sostegno, e una bandana bianca e nera.

In tribunale, l'avvocato della star di Pirati dei Caraibi, David Sherborne, ha ripetuto che il suo assistito è completamente innocente, e che l'accusa di aver usato violenza nei confronti dell'ex moglie Amber Heard, oltre ad essere priva di fondamento, ha distrutto la sua reputazione e rischia di minare la sua carriera, mettendolo sullo stesso piano di Harvey Weinstein, condannato per molestie e aggressioni sessuali.

Come si ricorderà, nel 2018 un articolo apparso su The Sun aveva definito Johnny Depp un "picchiatore di moglie". Parlando delle testimonianze di Amber Heard, Sherborne ha definito l'attrice "una bugiarda compulsiva" e "una testimone totalmente inaffidabile", sostenendo che all'interno della coppia la più violenta fosse proprio lei, sulla base di una registrazione in cui Heard riferisce di aver picchiato il suo ex marito.

In attesa della sentenza, quindi, Johhny Depp sa di poter contare ancora sul supporto dei fan.