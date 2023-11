Johnny Depp racconta del suo passato difficile: 'Ho iniziato a fumare a 12 anni'

Johnny Depp è considerato, sin dai suoi esordi, uno degli attori più talentuosi del mondo. Tuttavia, le ultime vicende relative al suo burrascoso divorzio da Amber Heard hanno inevitabilmente gettato un'ombra sulla sua carriera, facendogli trascorrere un periodo molto difficile.

Eppure, secondo quanto narrato dall'attore all'interno della sua autobiografia The Secret World of Johnny Depp, il doloroso scontro giuridico con la sua ex-moglie è stata solo una delle tante difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua vita.

Nel suo libro, Depp racconta infatti di come sia cresciuto insieme alla madre Betty Sue in un ambiente molto difficile e precario che lo ha portato a frequentare le peggiori compagnie. Fu così che iniziò a fumare e a drogarsi molto presto:

"Ho iniziato a fumare a 12 anni, ho perso la mia verginità a 13 anni e fatto uso di qualsiasi tipo di droga entro i 14 anni. Puoi nominare qualsiasi tipo di droga, io l'ho provata. Non direi che fossi particolarmente cattivo o malizioso, ero solamente curioso. Ho scuramente avuto le mie piccole esperienze con le droghe. Alla fine, vedi dove ti sta portando e ne esci."

Fortunatamente è dunque riuscito a superare questa difficile fase della sua vita e, in seguito, è riuscito a esordire nel mondo del cinema, mostrando sin da subito tutto il suo talento. Depp infatti debuttò nel 1984 nello storico A Nightmare on Elm Street e successivamente continuò a recitare in molti altri film indipendenti, facendosi gradualmente un nome all'interno dell'industria cinematografica.

Tuttavia, il vero successo arrivò solamente nel 1986 con il grande Platoon di Oliver Stone e, infine, con la partecipazione ai film dei Pirati dei Caraibi nei panni del leggendario Jack Sparrow. La sua ascesa ha subito una brusca frenata solo con il processo che lo ha opposto alla sua ex-moglie Amber Heard, un caso mediatico che ha portato persino all'esclusione di Johnny Depp dalla saga di Animali Fantastici.