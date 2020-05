Johnny Depp, quando incontrò dei veri criminali per prepararsi al ruolo di Black Mass

Stasera torna in televisione Black Mass - L'Ultimo Gangster, film del 2015 diretto da Scott Cooper e con protagonista un iconico Johnny Depp nei panni del vero criminale James "Whitey" Bulger.

Il film, adattamento cinematografico del libro del 2001 Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob, scritto dai giornalisti premio Pulitzer Dick Lehr e Gerard O'Neill, è ambientato a metà degli anni settanta e racconta la storia di James Bulger, che mentre diventa il leader della Winter Hill Gang e combatte la famiglia italiana degli Angiulo viene avvicinato da John Connolly, agente dell'FBI, che gli propone un'alleanza per prendere il comando della città.

Per assicurarsi che la performance di Johnny Depp fosse fedele al vero James "Whitey" Bulger, il regista assunse alcuni dei vecchi soci di Bulger come consulenti del film, e quando gli ex criminali videro la performance di Depp sul set commentarono: "Cazzo, ma quello è Whitey".

Curiosamente, Black Mass è anche il film preferito di Johnny Depp fra i film con protagonista Johnny Depp, ma anche l'unico dela sua carriera che l'attore abbia mai visto: un'intervista al Jimmy Kimmel Live!, la star ha infatti ammesso di aver infranto una sua celebre regola (che consiste nel non guardare i suoi film) durante la presentazione della pellicola a Venezia. Tra l'altro si tratta anche del quarto vero criminale interpretato dall'attore, dopo il Joseph D. Pistone di Donnie Brasco (1997), il George Jung di Blow (2001) e il John Dillinger di Nemico pubblico (2009).

Black Mass andrà in onda dalle 21:00 su Iris. Nel cast d'ensable anche Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon, Jesse Plemons, Peter Sarsgaard e Dakota Johnson. Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione di Black Mass e uno speciale sui migliori ruoli di Johnny Depp.