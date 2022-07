Johnny Depp, quali sono i suoi prossimi film e progetti?

Le cose si sono fatte immediatamente più rosee nel momento in cui la giuria di Fairfax ha riconosciuto a Johnny Depp la ragione nel suo processo per diffamazione contro Amber Heard. La star è riapparsa ovunque, non più impresentabile. Ma in fatto di nuovi progetti all'orizzonte, potreste rimanere delusi. Per ora.

Nonostante anche l’attore sia stato riconosciuto responsabile di diffamazione e costretto quindi a risarcire l’ex moglie con 2 milioni di dollari, l’esito finale del processo Depp contro Heard si è risolto fondamentalmente in favore del primo. Anni di accuse che hanno portato al suo allontanamento da Hollywood, spazzate via in un colpo, almeno secondo il parere finale della giuria. Nei giorni subito successivi, l’attore sembra resuscitato da ogni parte: anche solo le vecchie interviste fatte sparire dai social, ora, ricomparse a migliaia nei vari reel. E le testate iniziano a scrivere di lui, nuovamente, in veste di attore e non per le sole vicende private.

Si iniziano a fare scommesse su quale sia il prossimo ruolo o la prossima offerta, su quale gigante dell’industria si mangerà le mani per averlo licenziato e su quali altri invece faranno canossa per riaverlo indietro. L’ultimo ruolo su grande schermo è quello del fotografo di guerra William Eugene Smith nel film Minimata, in cui fa da protagonista ma anche da produttore, costretto dalle circostanze. Ora, nonostante le opportunità sembrino essersi moltiplicate, un solo nuovo film è stato annunciato per l’immediato futuro di Johnny Depp.

Si tratta di Jeanne du Barry, film in costume diretto da Maiwenn nel quale Depp interpreterà Re Luigi XV di Francia. Le riprese dovrebbero inziare, a breve, a Parigi. E gli esperti di settore, assieme ad alcuni insider e portavoci delle produzioni, fanno sapere che nonostante le rosee prospettive sperate dai fan, il futuro di Johnny Depp nel mondo del cinema potrebbe essere questo per molti anni, come toccato in passato a Woody Allen e Roman Polanski e come sta succedendo ora a Kevin Spacey: il circuito indipendente di film europei, dove “questo caso non ha danneggiato l’immagine di Depp” – dice un produttore indipendente.

Secondo lo stesso parere, Johnny Depp potrebbe diventare, in virtù della sua riabilitazione, l’attore più pagato nella storia di Hollywood. Ma prima che questo avvenga, soprattutto per grosse realtà streaming come Disney e competitor, ci potrebbe volere molto tempo. Per questo sono state ben presto smentite le voci secondo cui l’attore fosse in trattative con Disney per tornare come Jack Sparrow con la cifra record di 301 milioni (lui aveva detto che non sarebbe tornato per 300). Anche se il produttore Jerry Bruckheimer faceva sapere, prima ancora della fine del processo, che esistono due script di Pirati dei Caraibi 6: “Uno con Margot Robbie e l’altro senza”. A fianco di tutto questo, Johnny Depp porta avanti piccole comparsate in corti, video musicali e documentari, oltre a prestare la voce nella webserie animata Puffins Impossibile. Nel frattempo, il primo progetto in uscita è un album con Jeff Beck, accompagnato in tour a partire dalla fine del processo.