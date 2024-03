Johnny Depp, quali sono i prossimi film dell'attore? Tutto quello che sappiamo

Inutile ribadire che Johnny Depp non ha passato un periodo felice a Hollywood, eppure dopo il ritorno nel 2023 con Jeanne du Barry sembra che l'attore possa far ripartire la sua carriera. Ecco tutto quello che sappiamo sui suoi prossimi progetti.

La certezza assoluta è che Johnny Depp dirigerà Modi (o Modì, dipende come lo localizzeremo in Italia), lungometraggio basato sulla vita del pittore Amedeo Modigliani. Sarà il secondo film da regista per Depp, dopo il suo debutto nel 1997 con Il coraggioso, che lo vedeva a fianco di Marlon Brando.

Johnny Depp comunque non dovrebbe apparire in Modi, almeno a quanto sappiamo, con il ruolo principale del pittore affidato a Riccardo Scamarcio. Nel film però ci sarà anche Al Pacino che era a Torino con Johnny Depp per Modi, assieme a Stephen Graham e Luisa Ranieri.

Tutto tace invece dal punto di vista attoriale. In Italia deve ancora arrivare Johnny Puff: Secret Mission, film animato a cui Johnny Depp presta la voce nel ruolo del protagonista. Qua il trailer di Johnny Puff.

L'unico rumor al momento rimasto ancora attivo, oltre a quello non confermato sul suo ritorno nella saga di Pirati dei Caraibi, è il film su Shantaram, basato sul celebre romanzo di Gregory David Roberts. Negli anni si è parlato più volte di un suo coinvolgimento diretto ma resta un progetto ancora nel limbo, così come l'eventuale nuova apparizione di Jack Sparrow.

E voi vorreste rivedere Johnny Depp di fronte alla macchina da presa? Diteci la vostra nei commenti!

